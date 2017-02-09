Тюмень за день: 9 февраля

В ближайшие два года тюменским медикам увеличат зарплату
В 2017–2018 годах в Тюменской области продолжится поэтапное повышение средней заработной платы медицинских работников государственных и муниципальных медучреждений.
Сюткин, Лоза и другие: легендарный тюменский ансамбль сыграет в первый раз за 30 лет
Руководитель ВИА "Зодчие" Юрий Давыдов решил отметить свое 60-летие, собрав на родной ему когда-то на сцене Тюменской филармонии максимально полный состав группы, из которой в большую эстраду отправились Юрий Лоза, Валерий Сюткин и другие известные в России музыканты.
В 2017 году в Тюмени планируют сделать тридцать пересадок почек
Трансплантировать почки тюменцам с серьезными патологиями готовы на базе Областной клинической больницы № 1 в Патрушево. По данным департамента, в Тюменской области ежегодно около 400 человек проходят жизненно необходимую процедуру гемодиализа, при этом половине из них можно помочь радикально — с помощью операции.
Сегодня в Тюмени открывается "Улица российских дизайнеров"
Тюменский ЦУМ отважился на необычный шаг: отдать второй этаж под шоу-рум малоизвестных пока отечественных мастеров. Как написала у себя на странице в социальной сети Facebook одна из участниц проекта, который назвали "Улицей российских дизайнеров", Евгения Кожевникова, сегодня состоится техническое открытие, а официальное запланировано в марте.
Тюменские поликлиники изменят режим работы в праздники
В предстоящие праздничные дни – в феврале и марте - городские поликлиники будут работать по особому графику.
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