Тюмень за день: 9 февраля

ФОТО: Вячеслав Сазонтов

В ближайшие два года тюменским медикам увеличат зарплату

В 2017–2018 годах в Тюменской области продолжится поэтапное повышение средней заработной платы медицинских работников государственных и муниципальных медучреждений.

Сюткин, Лоза и другие: легендарный тюменский ансамбль сыграет в первый раз за 30 лет

Руководитель ВИА "Зодчие" Юрий Давыдов решил отметить свое 60-летие, собрав на родной ему когда-то на сцене Тюменской филармонии максимально полный состав группы, из которой в большую эстраду отправились Юрий Лоза, Валерий Сюткин и другие известные в России музыканты.

В 2017 году в Тюмени планируют сделать тридцать пересадок почек

Трансплантировать почки тюменцам с серьезными патологиями готовы на базе Областной клинической больницы № 1 в Патрушево. По данным департамента, в Тюменской области ежегодно около 400 человек проходят жизненно необходимую процедуру гемодиализа, при этом половине из них можно помочь радикально — с помощью операции.

Сегодня в Тюмени открывается "Улица российских дизайнеров"

Тюменский ЦУМ отважился на необычный шаг: отдать второй этаж под шоу-рум малоизвестных пока отечественных мастеров. Как написала у себя на странице в социальной сети Facebook одна из участниц проекта, который назвали "Улицей российских дизайнеров", Евгения Кожевникова, сегодня состоится техническое открытие, а официальное запланировано в марте.

Тюменские поликлиники изменят режим работы в праздники

В предстоящие праздничные дни – в феврале и марте - городские поликлиники будут работать по особому графику.