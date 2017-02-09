В 2017 году в Тюмени планируют сделать тридцать пересадок почек

Трансплантировать почки тюменцам с серьезными патологиями готовы на базе Областной клинической больницы № 1 в Патрушево.
"Все необходимое оборудование есть, специалисты готовы, лист ожидания пациентов формируется. Сейчас остался последний шаг, который зависит не от нас, а от Минздрава России. Наша больница включена в приказ с перечнем учреждений, которые могут оказывать такие услуги. Мы ждем только выхода этого приказа", — рассказала журналистам на вчерашней пресс-конференции директор регионального департамента здравоохранения Инна Куликова.
По данным департамента, в Тюменской области ежегодно около 400 человек проходят жизненно необходимую процедуру гемодиализа, при этом половине из них можно помочь радикально — с помощью операции.
"Большое количество людей ждут этой возможности. Из-за постоянных процедур у них очень непростая жизнь. Чтобы получить трансплантацию, человек должен жить поблизости с учреждением, где такую процедуру проводят. Не так много тюменцев могут поехать в Москву, жить там и ждать подходящую почку. Теперь у таких пациентов появится шанс на более свободную и качественную жизнь", — добавила Инна Куликова.
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