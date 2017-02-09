В ближайшие два года тюменским медикам увеличат зарплату

В 2017–2018 годах в Тюменской области продолжится поэтапное повышение средней заработной платы медицинских работников государственных и муниципальных медучреждений.

В 2016 году средняя зарплата врачей составила 51 тысячу рублей, среднего медперсонала — 26 тысяч рублей, младшего медперсонала — 17 тысяч рублей.

"Средняя заработная плата медиков зависит от средней зарплатой по региону. Сейчас мы ждем эти данные. Согласно региональной "дорожной карте", основанной на указе президента, к концу 2017-го по средней зарплате у врачей должна выйти на соотношение 180% от средней зарплаты по Тюменской области", — сообщила директор регионального департамента здравоохранения Инна Куликова.

Влада Нерадовская