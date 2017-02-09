Тюменские поликлиники изменят режим работы в праздники

В предстоящие праздничные дни – в феврале и марте - городские поликлиники будут работать по особому графику.

22 февраля и 7 марта рабочий день в поликлиниках будет на 1 час короче. 23 февраля и 8 марта медицинские учреждения будут работать с 9 до 12 часов – пациентов примут дежурные врачи. Также будут функционировать процедурный и перевязочный кабинеты.

24 февраля поликлиники будут работать с 9 до 16 часов. Будут работать дежурные врачи, организована работа процедурного и перевязочного кабинетов, а также клинико-диагностического, рентгенологического отделений и кабинетов ЭКГ, прием будут вести и узкие специалисты.

Отделения неотложной помощи в праздничные дни также будут работать по утвержденному графику. Более подробную информацию можно уточнить в лечебно-профилактическом учреждении, сообщили в городском департаменте здравоохранения.