Моор ознакомится с работой тюменских поликлиник

10:18 04 июля 2023
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Губернатор Тюменской области Александр Моор во вторник с рабочим визитом посетит несколько медучреждений Тюмени и Тюмеского района, первым в списке посещений стало отделение  поликлиники №8 в микрорайоне Казарово.

Отделение ГП №8  работает с сентября 2021 года, к нему прикреплены 2 443 человека, в том числе 1 037 детей.

В структуре отделения общей врачебной (семейной) практики есть кабинеты участкового педиатра, терапевта,  процедурный кабинет, в котором выделено время для проведения вакцинации и дневного стационара, кабинет неотложной помощи с отдельным входом, кабинет раннего выявления заболеваний и лечебно-диагностический кабинет (электрокардиография с передачей результата в кардиоархив, физиотерапевтическое лечение).

В планах у губернатора посещение нескольких объектов здравоохранения Тюмени и Тюменского района. В осмотре медучреждений участвуют вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских, директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Теги: Александр Моор , поликлиники
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