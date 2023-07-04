Моор ознакомится с работой тюменских поликлиник

Губернатор Тюменской области Александр Моор во вторник с рабочим визитом посетит несколько медучреждений Тюмени и Тюмеского района, первым в списке посещений стало отделение поликлиники №8 в микрорайоне Казарово.

Отделение ГП №8 работает с сентября 2021 года, к нему прикреплены 2 443 человека, в том числе 1 037 детей.

В структуре отделения общей врачебной (семейной) практики есть кабинеты участкового педиатра, терапевта, процедурный кабинет, в котором выделено время для проведения вакцинации и дневного стационара, кабинет неотложной помощи с отдельным входом, кабинет раннего выявления заболеваний и лечебно-диагностический кабинет (электрокардиография с передачей результата в кардиоархив, физиотерапевтическое лечение).

В планах у губернатора посещение нескольких объектов здравоохранения Тюмени и Тюменского района. В осмотре медучреждений участвуют вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских, директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.