В центре Ишима к 2026 году построят современную поликлинику

Строительство поликлиники начнется в 2024 году на месте снесенной школы в районе улицы Одоевского, сообщил глава Ишима Федор Шишкин после визита начальника Главного управления строительства Тюменской области Павла Перевалова.

"Осмотрели площадки для строительства нескольких объектов. Побывали на территории Областной больницы № 4, где планируется возведение хирургического комплекса, на улице Калинина, где определено место под строительство здания начальной школы № 4, и в районе улицы Одоевского, где на месте снесённой школы № 3 в 2024 году приступим к строительству поликлиники", - сообщил Шишкин.

В ГУС ТО пояснили, что проект поликлиники готов, есть положительное заключение госэкспертизы. Здание общей площадью почти 12,5 тысяч кв. метров рассчитано на 600 посещений в смену. В поликлинике будут терапевтическое отделение, детская и взрослая стоматологии, дневной стационар и других отделения медпомощи. Конкурсные процедуры на определение подрядной организации пройдут в начале 2024 года. Завершение строительства планируется в 2026 году.



