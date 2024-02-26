Записывать на прием к врачу тюменцев будет робот

Робот будет подтверждать запись к врачу во всех поликлиниках города Тюмени, Многопрофильный консультативно диагностический центр, а также Областной больнице №3 в Тобольске к концу 2024 года, сообщает региональный депздрав.

"Проект запущен в тюменских поликлиниках №№ 1, 3, 5 и 17. Звонок поступает с номера 8 (3452) 56-24-54. В разговоре с роботом нужно подтвердить явку или отказаться от записи, чтобы в это время врач смог принять другого пациента", - пояснили в пресс-службе департамента.

У пациентов сохраняется возможность отменить запись самостоятельно. Это можно сделать через кол-центр медорганизации, в мобильном приложении "Телемед72" или личном кабинете на Госуслугах.