Записывать на прием к врачу тюменцев будет робот

18:00 26 февраля 2024
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Робот будет подтверждать запись к врачу во всех поликлиниках города Тюмени, Многопрофильный консультативно диагностический центр, а также Областной больнице №3 в Тобольске к концу 2024 года, сообщает региональный депздрав.

"Проект запущен в тюменских поликлиниках №№ 1, 3, 5 и 17. Звонок поступает с номера 8 (3452) 56-24-54. В разговоре с роботом нужно подтвердить явку или отказаться от записи, чтобы в это время врач смог принять другого пациента", - пояснили в пресс-службе департамента. 

У пациентов сохраняется возможность отменить запись самостоятельно. Это можно сделать через кол-центр медорганизации, в мобильном приложении "Телемед72" или личном кабинете на Госуслугах.

Теги: здравоохранение , поликлиники , Тобольск
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