В двух районных поликлиниках Тюменской области начался капитальный ремонт

В поликлиниках Сорокинской и Армизонской районных больниц в январе стартовал капитальный ремонт, а всего в этом году планируется откапиталить 12 объектов медучержений, сообщил губернатор Александр Моор.

"Поликлинику в с. Большое Сорокино обновляем в рамках программы модернизации первичного медицинского звена национального проекта "Здравоохранение", инициированного Президентом России. В этом году планируем провести капремонт еще 12 объектов в Тюменской области, в том числе поликлиники Армизонской районной больницы", - сообщил губернатор.

Здание сорокинской поликлиники построили в 1982 году, с тех пор велись только текущие ремонты. Сейчас в планах к 2025 году привести в порядок фасад, инженерные сети, внутренние помещения. Здание армизонской поликлиники эксплуатируется с 1980 года, помимо фасада, инженерных сетей, в этом случае переделают кровлю и благоустроят территорию.

Благодаря программе модернизации первичного медицинского звена национального проекта "Здравоохранение", который инициирован президентом России, в регионе совершенствуется инфраструктура лечебных учреждений, закупается медицинское оборудование и санитарный транспорт в районные больницы, сообщил ранее Моор, подчеркнув, что эта работа продолжится.