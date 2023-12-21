В этом году в 13 медучреждениях Тюмени установлены "елки желаний" для детей

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

В этом году более 540 ребят из областного центра и районов региона, загадавших новогодние желания, получат подарки благодаря акции "Елка желаний", которую проводят активисты комиссии по здравоохранению и социальной реабилитации Общественной палаты Тюменской области.

– Мы занимаемся тем, чтобы выполнить желание каждого ребенка, – рассказала председатель комиссии Джинна Лебедева. – Уже третий год мы проводим акцию и устанавливаем елки в медицинских учреждениях областного центра. Если в прошлом году елки были установлены в одиннадцати учреждениях, то в этом – в тринадцати.

"Елки желаний" установлены в областном учебно-реабилитационном центре, психиатрической больнице, в медицинском консультативном центре, первой и третьей городских поликлиниках, втором и третьем роддомах, перинатальном центре и других медицинских учреждениях Тюмени.

Новогодние подарки будут вручены детям, загадавшим желания, до 25 декабря. Вместе с подарками все ребята получат именные открытки с поздравлениями, рассказала Джинна Ивановна. Некоторые дети загадали желание получить подарок на Рождество – для них подарки будут доставлены до 7 января.