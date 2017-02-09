Сегодня в Тюмени открывается "Улица российских дизайнеров"

Источник изображения: Инстаграм

Тюменский ЦУМ отважился на необычный шаг: отдать второй этаж под шоу-рум малоизвестных пока отечественных мастеров. Как написала у себя на странице в социальной сети Facebook одна из участниц проекта, который назвали "Улицей российских дизайнеров", Евгения Кожевникова, сегодня состоится техническое открытие, а официальное запланировано в марте.

История Евгении достаточно удивительна. Она начинала юристом и добилась в этой престижной профессии достаточно больших высот. Так, ей доводилось возглавлять довольно известное в Тюмени в тот момент адвокатское бюро. Но однажды Кожевникова поняла, что смысл жизни важнее денег, а смысл ее в том, чтобы заняться творчеством. И открыла мастерскую по выпуску авторских изделий из стекла "KönigsGlas". И эти изделия с сегодняшнего дня можно будет увидеть постоянно в ЦУМе.

Следить за новостями "Улицы..." можно через аккаунт в Инстаграме. В частности, там говорится, что на сегодня в шоу-руме экспонируются уже 15 человек. Видимо, креативная экономика в городе все-таки есть.