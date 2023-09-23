Дизайнеры представят новые коллекции в Тюмени

Коллекции более ста российских дизайнеров составят основу новой универсальной площадки, которая откроется на базе тюменского ЦУМа.

- Это будет своеобразный центр отдыха, который может быть и магазином, и галереей современного искусства, и площадкой для фешн-показов, или просто местом для встреч людей, разделяющих его философию, - говорит генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.

Это будет пространство, где будут продаваться, выставляться и показываться товары, изготовленные исключительно российскими дизайнерами, число которых увеличилось с 60 до 100. Как минимум половина из представленных коллекций тюменские.

Открытие площадки состоится 30 сентября. В формате Concept store также предусмотрен лекторий, где будут проводиться обучающие семинары о моде и искусстве. - У нас соберутся как бренды и дизайнеры, которые стали уже достаточно известными в стране, так и те, кто только в начале пути. Поэтому будем знакомить их с новейшими тенденциями, как правильно коллекцию сделать, как ее продвигать, какое время для этого выбрать. В Concept store постоянно будут находиться стилисты, которые помогут создать образ из представленных коллекций, говорит управляющий Concept store Снежана Гордеева.

По материалам департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.