Об особенностях работы тюменских дизайнеров рассказали тюменцам

В этом году число тюменских дизайнеров одежды прибыло. Желающих занять освободившуюся из-за ухода зарубежных производителей нишу становится все больше.

- Это видно даже на примере проекта ЦУМа "Улица российских дизайнеров", - говорит его руководитель Оксана Филиппова. - Состав проекта сейчас обновился на 50 процентов, а число тюменцев, в нем представленных, достигло 20 человек.

Параллельно дизайнеры учатся не только продавать, но и продвигать свой товар. Отсюда открытые встречи с покупателями, клиентские дни, модельные показы и разговоры о тенденциях. Активно в продвижении используется интернет.

Как отмечают создатели "Улицы российских дизайнеров" постепенно меняется и точка зрения покупателей на российских производителей одежды и аксессуаров.

По материалам департамента потребительского рынка администрации города Тюмени.