Тюменские дизайнеры могут принять участие в Московской неделе моды

Продолжается прием заявок от российских дизайнеров на участие в первой Московской неделе моды. Он продлится до 15 мая 2022 года. Бесплатно присоединиться к мероприятию смогут свыше 120 российских дизайнеров и брендов.

Московская неделя моды пройдет на территории "Парка Зарядье" в Москве с 21 по 26 июня 2022 года. Мероприятие организует Культурный фонд развития моды и дизайна "Фонд моды" при поддержке Правительства Москвы и Агентства креативных индустрий.

"В парке “Зарядье” во время модных показов свои коллекции презентуют больше 40 дизайнеров. Еще около 80 брендов представят работы в шоуруме и на открытом маркете. Кроме того, на протяжении всех шести дней Московской недели моды участники будут знакомиться с потенциальными клиентами и поставщиками, находить партнеров по бизнесу", — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Заявки принимаются от дизайнеров и представителей брендов, которые создают авторские коллекции одежды и аксессуаров. С условиями можно ознакомиться на официальном сайте Московской недели моды. Полный состав участников и расписание показов определит экспертный совет.