Трендом весеннего сезона станут банданы

Как утверждают стилисты, в тренде – бандана. Ее легко завязывать, и подходит такой аксессуар практически всем.

Настоящий маст-хэв – бейсболка. Она давно перестала быть атрибутом исключительно спортивного стиля. Теперь модницы носят ее с классическими пальто и шубами, с платьями и юбками мини.

Бейсболку лучше выбрать классической формы и с минимумом декора — так ее будет проще вписать в любой образ. Не покидают списка актуальных аксессуаров фетровые шляпы, которые придадут вашему образу элегантности.

Классическая федора, канотье или осовремененный вариант ковбойской шляпы на ваш вкус. Берет не исчез из коллекций дизайнеров. Этот аксессуар добавит вам романтичности и французского шика. Предпочтительны цвета в этом сезоне – красный, изумрудный и небесно-голубой, - сообщает КП-Тюмень.