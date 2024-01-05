Какие тренды моды нас ожидают в 2024 году

Исследовательский институт Pantone объявил цвет 2024 года, им стал персиковый пух. Но модные тренды – это не только цвет.

Эксперт Татьяна Федорищева уверяет, что за трендами в целом угнаться невозможно.

– Еще недавно мы скупали Barbie Look, а с 1 января 2024 вещи цвета Барби – считаются моветоном и могут уронить в обморок любого стилиста, которые рекомендуют заменить маджентовые вещи на бордовые. При этом модные показы давно нам доказали, что современная мода не имеет жестких трендов и рамок, – рассказала специалист.



Она уверяет, что трендовые вещи – это чаще то, в чем только фотографироваться удобно, а после сесть обратно в теплое место. На кадрах глянца расстегнутая верхняя одежда, многослойность, сообщает Тюменская область сегодня.

– На этом разница в тепле и трендовости не заканчивается. Например, все стилисты требуют заменить дутики и угги на модные сапоги-казаки. Но если сравнить практичность, удобство и то, что вам вряд ли каждый день необходимо щеголять под прицелом фотокамер, а на дворе -20, а не +12, то конечно дутики выигрывают. Более того, мировые бренды продолжают поставлять их в свои бутики. Значит, вещь остается востребованной, – пояснила стилист.