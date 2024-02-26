Модная индустрия в Тюмени насчитывает более ста дизайнеров

В модном пространстве тюменского ЦУМа более ста российских дизайнеров представили свои коллекции. - Дизайнеры находятся в контакте с покупателем, ориентируются на его интересы, - пояснил член Торгово-промышленной палаты Тюменской области, генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова. - Новые идеи часто возникают на стыке разных направлений. Поэтому мы проводим совместные мероприятия с представителями развлекательной индустрии и киноиндустрии, салонами красоты, в лектории проходят встречи с журналистами и психологами. Говорим о том, какой была мода 40-50 лет назад, и какой она может быть в будущем. Все это создает нужную, творческую атмосферу, которая привлекает все большее число людей.

Среди них и дизайнеры со всех регионов страны, готовые представить в Тюмени свои коллекции. - В частности весной этого года у нас выставятся известные стилисты из Екатеринбурга. Нам же особо ценно, что каждый год появляются новые тюменские имена. Видно, как они развиваются и постепенно нарабатывают свой круг покупателей. Галата, Rohe, Мисс Элизабет, Vavasha - все это молодые тюменские бренды, за которыми подчас стоят совсем юные дизайнеры, одному из них, кстати всего 16 лет. Они становятся узнаваемыми и по качеству коллекций ничуть не уступают уже известным производителям, - рассказала управляющий концепт стор "Смыслы" Снежана Гордеева.

По материалам департамента потребительского рынка администрации г. Тюмени.