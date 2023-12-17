В Тюмени прошло модное шоу "Нехолодно"

В Тюмени появились десятки новых дизайнеров, чьи коллекции вызывают неподдельный интерес. - Подтверждением этому стало прошедшее в Тюмени модное шоу "Нехолодно", в котором приняли участие тюменские дизайнеры, - говорит генеральный директор тюменского ЦУМа Юлия Глазунова. - Как показал 2023 год, наши дизайнеры и модельеры способны не только следовать трендам, но и формировать их. Во многом благодаря этому в Тюмени появился первый в городе Концепт стор СМЫСЛЫ - пространство, объединяющее 100 брендов, большая часть из которых тюменские. В дальнейшем мы будем развивать это направление, увеличивая как число коллекций, так и тюменское представительство.

Существует большая востребованность швей и закройщиков. Поэтому одно из главных направлений нашей деятельности - организация лекций, мастер-классов, на которых приглашенные эксперты рассказывают, как продвигать свои коллекции, какие материалы использовать, как применять современные технологии и сохранять культурное наследие в сфере моды, - рассказала управляющий концепт стор Смыслы Снежана Гордеева.

По материалам департамента потребительского рынка администрации города Тюмени.