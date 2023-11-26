Коллекции тюменских дизайнеров постоянно пополняются

Расширение присутствия коллекций тюменских дизайнеров - одна из основных целей, которые поставили перед собой создатели единственного в Тюмени концептуального магазина российских дизайнеров в ЦУМе.

- Сейчас их более 100, причем, около 60 из них представляют Тюмень, - говорит генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова. - И мы наращиваем присутствие тюменцев. Основное преимущество Concert Store в том, что наши дизайнеры и стилисты находятся в постоянном контакте с покупателями и, что самое главное, следуют его интересам.

Ближайшим тюменским событием, в котором примут участие местные стилисты и дизайнеры, станет фестиваль "Нехолодно. Модные сезоны". - Он состоится 8 декабря.

Ведущим экспертом на фестивале будет известный стилист Влад Лисовец. Зрителей ждет масштабный модный шоу-показ коллекций уже известных и начинающих российских дизайнеров одежды, обуви и аксессуаров. Concert Store выступит здесь со своей площадкой. Для тюменских модельеров очень важно, чтобы их видели, поэтому используем любую возможность для презентации их возможностей, - рассказала управляющий Concert Store "Смыслы" Снежана Гордеева.

По материалам департамента потребительского рынка администрации г. Тюмени.