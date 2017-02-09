Сюткин, Лоза и другие: легендарный тюменский ансамбль сыграет в первый раз за 30 лет

Руководитель ВИА "Зодчие" Юрий Давыдов решил отметить свое 60-летие, собрав на родной ему когда-то на сцене Тюменской филармонии максимально полный состав группы, из которой в большую эстраду отправились Юрий Лоза, Валерий Сюткин и другие известные в России музыканты.

Кто такой Юрий Давыдов.

Как передают "Тюменские известия", концерт состоится 25 февраля. Давыдов обещает повторить в этот день один из концертов 1986 года - последнего, когда "Зодчие" работали в тогдашней "нефтяной столице". Также в день выступления будет презентована книга "Зодчие. Хроники одной группы", которая сейчас готовится к выходу в Тюменском доме печати.

Есть надежда, что книга прольет наконец свет на то, в каком городе был написан "Плот" Юрия Лозы. На пресс-конференции Давыдов рассказал, что в 1984 году "Плот" не разрешили исполнять на гастролях в Омске и Новосибирске. Контролирующий орган тогда заявил:

Что это такое! Что вы имели в виду? Каких ошибок груз может тянуть ко дну молодых советских ребят?!

Следует напомнить, что с марта прошлого года слава Юрия Лозы переживает ренессанс: многие его фразы стали крылатыми. Сам мастер тоже попал на острый язык. Например, актер Павел Майков с еле уловимым ехидством прочитал "Плот" в качестве стиха.