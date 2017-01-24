Тюмень за день: 24 января

Фото Сергея Бушуева

В Тюменской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

За третью неделю января грипп и ОРВИ диагностировали у 13 688 человек, обратившихся в медучреждения, из них 8 389 — дети. Как отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора, по сравнению с прошлой неделей заболеваемость снизилась на 8 %.

В регионе началась подготовка к весеннему паводку

В Тюменской области необходимо активизировать работу по подготовке подробного плана противопаводковых мероприятий в каждой территории. На это должно уйти не более двух недель. Об этом в рамках совещания с главами муниципалитетов заявил губернатор Владимир Якушев.

Тюменские строители перевыполнили план по вводу жилья

В 2016 году в Тюменской области введен 1 млн 684 тыс. кв. м жилья - почти 110% от планового показателя. При этом построено 1 млн. 140 тыс. кв. м многоквартирных домов и 544 тыс. кв. м индивидуального жилья, отметили в пресс-службе губернатора.

Медики поделятся с пациентами своей кровью

День донора, который тюменские врачи устраивают сами, проходит два раза в год – осенью и в начале нового года. Именно в эти периоды медучреждения, оказывающие экстренную помощь пациентам, особенно нуждаются в донорской крови, сообщает центр профилактики Тюменской области. В этот раз акция пройдет 26 января с 8 до 14 часов на базе областной станции переливания крови.

Двум остановкам в Тюмени дали новые названия

Автобусная остановка, расположенная в районе дома №17 по улице Лесопарковой, переименована в "Озеро Оброчное". Кроме того, в районе дома №60 по улице Тимофея Чаркова новый остановочный комплекс получил название "ЖК "Звездный городок".