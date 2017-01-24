Тюменские медики поделятся с пациентами своей кровью

День донора, который тюменские врачи устраивают сами, проходит два раза в год – осенью и в начале нового года. Именно в эти периоды медучреждения, оказывающие экстренную помощь пациентам, особенно нуждаются в донорской крови, сообщает центр профилактики Тюменской области. В этот раз акция пройдет 26 января с 8 до 14 часов на базе областной станции переливания крови.

"В советское время медработники, включая студентов медицинских институтов и училищ, раз в году обязательно сдавали кровь. Это была традиция, как для страны, так и для города. И мы теперь пытаемся ее возродить, – сообщил организатор и идейный вдохновитель акции - исполнительный директор организации выпускников Тюменского государственного медицинского университета Станислав Муравьев.

Сотрудники Областного лечебно-реабилитационного центра в акции участвуют почти десять лет. По словам руководителя учреждения Джинны Лебедевой, традиции безвозмездного донорства поддерживают около 25 человек, в этот раз к ним присоединятся трое новичков.