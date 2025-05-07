В Тобольске открыли памятник "буханке"

11:30 07 мая 2025
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в Тобольске накануне 80-летия Великой Победы по инициативе местных жителей открыли памятник автомобилю УАЗ - "буханке", ставшему настоящим символом героизма в зоне СВО. 

"Легендарный УАЗ - "Буханка" – это не просто машина. Она стала символом спасения, надежды, взаимовыручки. Этот неприхотливый отечественный  автомобиль, работая в самых сложных условиях, под обстрелами, стал олицетворением стойкости и единства нашего народа. "Буханка", которая стоит на постаменте - наша, тобольская. Была направлена в зону СВО в одной из партий помощи города фронту. Невозможно сосчитать, скольким бойцам она помогла, сколько жизней спасла, доставляя грузы, воду, медикаменты на передовой", - сообщил глава города Петр Вагин.

Глава муниципалитета поблагодарил главврача Областной больницы №3 Дмитрия Бойко и весь коллектив лечебного учреждения, бойцов - участников СВО за инициативу увековечить память о легендарном автомобиле.

"Поздравляю вас с наступающим Днем Победы! Пусть этот памятник "Буханке" станет напоминанием о нашей силе, о нашей нерушимой воле, о том, что нас невозможно сломить!" - обратился к горожанам Вагин.

Теги: #ТО , памятники , Петр Вагин , СВО , Тобольск
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