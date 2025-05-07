Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны землякам открыли в Тюмени

Торжественное открытие памятника погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны состоялось в сквере Сосновый. Мероприятие приурочено к 80-летию Победы и стало важным событием для жителей микрорайона Верхний Бор, сообщили в администрации Тюмени.

В мероприятии принял участие руководитель управы Центрального административного округа администрации города Тюмени Евгений Триль. Он выразил благодарность председателю ТОС микрорайона Верхний Бор, генеральному директору ООО "Сибирская сбытовая компания" Евгению Вострякову за активное участие в благоустройстве территории и поздравил всех присутствующих с 80-летием Победы.

Особое внимание было уделено выступлению Александра Николаевича Чусовитина, председателя совета директоров производственной строительной компании "Сибирь-Тех-Строй", кавалера ордена "Мужества", награжденного медалью Правительства РФ "Патриот России", участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года, гвардии полковника. Он отметил, что важно помнить нашу историю, наши победы.

Продолжением праздника стало открытие нового соседского центра – пространства для общения, творчества и совместных инициатив. Сегодня был организован мастер-класс по изготовлению брошей "Георгиевская лента" и состоялась встреча с детским писателем Ольгой Вардкесовной Чусовитиной, которая познакомила со своим творчеством и пообщалась с гостями.

От жителей микрорайона выступила член ТОС "Верхний Бор" Александра Алексеевна Нелюбина. Она отметила важность сохранения памяти о подвигах предков и развития добрых соседских традиций.

Мероприятие организовано при поддержке Сибирской сбытовой компании и ТОС микрорайона Верхний Бор. Администрация города Тюмени и общественность объединились в сохранении исторической памяти и развитии городской среды.