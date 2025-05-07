В тобольской деревне открыли smart-ФАП

18:00 07 мая 2025
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В деревне Маслова Тобольского района открылся современный ФАП, в котором с врачами можно проконсультироваться в режиме онлайн.

Возведение медучреждения проводилось в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение".

Модульное здание площадью более 80 кв. м выполнено из надежных материалов и полностью адаптировано для приема всех групп населения, включая маломобильных пациентов. 

Внутри размещены кабинет приема, процедурно-прививочный кабинет и санитарная комната.

 Главный врач Областной больницы № 3 Дмитрий Бойко:

Строительство прошло с опережением графика, а планы по развитию медицинской инфраструктуры в Тобольском районе реализуются быстрее, чем ожидалось. В ближайшее время такие же SMART-ФАПы появятся и в других населенных пунктах муниципалитета.

SMART-ФАП оснащен современным оборудованием и телемедицинскими технологиями, что позволяет специалистам оперативно консультироваться с врачами Областной больницы №3 и передавать результаты исследований в режиме онлайн.

Теги: #ТО , нацпроекты
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