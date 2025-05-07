Шествие "Бессмертного полка" проходит в Тюмени с 2007 года

17:12 07 мая 2025
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В День Победы, 9 мая, по улицам Тюмени пройдет шествие "Бессмертного полка".Построение колонны для жителей начнется на улице Республики от улицы Кирова в 9:30. С собой необходимо иметь портрет своего ветерана или героя установленного образца. Предприятия или организации для участия в шествии должны заявиться в Управу своего административного округа.


Напомним, акция "Бессмертный полк" — это массовое шествие, в котором люди несут портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Эта традиция зародилась в 2007 году тюменцем Геннадием Ивановым. Для участия в шествии необходимо иметь штендер с фотографией и информацией о герое.

Теги: администрация Тюмени , бессмертный полк
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