Тюменские студенты-медики рассказали о донорстве костного мозга

Восемь эпизодов аудио- и видеоподкастов, напоминающих о важности донорства подготовили на основе интервью с экспертами проекта "#ДонорFM": медицинскими работниками, реальными донорами и реципиентами костного мозга. Найти выпуски можно в сообществе во "ВКонтакте" "Волонтеры-медики | Тюменская область" по хэштегу #ДонорFM.
В официальной группе проекта появилась серия подкастов, в которых сотрудники медицинского университета, студенты вуза и врачи тюменских клиник рассказывают о том, насколько остро стоит проблема нехватки доноров костного мозга.
Участники сообщества во "ВКонтакте" услышат реальные истории доноров и тех, кому они помогли. Слушатели также узнают, как можно присоединиться к Федеральному регистру доноров костного мозга.
В состав экспертной группы "#ДонорFM" вошли:
— Иван Петров — ректор Тюменского государственного медицинского университета,
— Евгения Ошуркова — руководитель центра добровольцев Тюменского государственного университета,
— Альберт Хамбалаев — студент Тюменского государственного медицинского университета, реципиент костного мозга,
— Александр Потапушкин — донор костного мозга,
— Юлия Симонова — заведующая отделом заготовки крови и ее компонентов Тюменской областной станции переливания крови,
— Ольга Решетникова — студент Тюменского государственного медицинского университета, активный волонтер, - сообщает Мой-портал.ры.
"Наш проект имеет огромное значение, поскольку сегодня вопрос донорства стоит особенно остро. Основная причина этого — недостаточная вовлеченность и информированность молодых людей о важности донорства крови, ее компонентов и костного мозга. Мы стремимся донести до жителей Тюмени мысль о том, что донорство костного мозга — это не просто доброе дело, а возможность спасти жизни людей, страдающих от серьезных заболеваний, таких как рак крови и других", — поделилась Мария Ложкина, руководитель проекта "#ДонорFM".
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