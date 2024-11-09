Тюменские студенты-медики рассказали о донорстве костного мозга

Восемь эпизодов аудио- и видеоподкастов, напоминающих о важности донорства подготовили на основе интервью с экспертами проекта "#ДонорFM": медицинскими работниками, реальными донорами и реципиентами костного мозга. Найти выпуски можно в сообществе во "ВКонтакте" "Волонтеры-медики | Тюменская область" по хэштегу #ДонорFM.

В официальной группе проекта появилась серия подкастов, в которых сотрудники медицинского университета, студенты вуза и врачи тюменских клиник рассказывают о том, насколько остро стоит проблема нехватки доноров костного мозга.

Участники сообщества во "ВКонтакте" услышат реальные истории доноров и тех, кому они помогли. Слушатели также узнают, как можно присоединиться к Федеральному регистру доноров костного мозга.

В состав экспертной группы "#ДонорFM" вошли:

— Иван Петров — ректор Тюменского государственного медицинского университета,

— Евгения Ошуркова — руководитель центра добровольцев Тюменского государственного университета,

— Альберт Хамбалаев — студент Тюменского государственного медицинского университета, реципиент костного мозга,

— Александр Потапушкин — донор костного мозга,

— Юлия Симонова — заведующая отделом заготовки крови и ее компонентов Тюменской областной станции переливания крови,

— Ольга Решетникова — студент Тюменского государственного медицинского университета, активный волонтер, - сообщает Мой-портал.ры.

"Наш проект имеет огромное значение, поскольку сегодня вопрос донорства стоит особенно остро. Основная причина этого — недостаточная вовлеченность и информированность молодых людей о важности донорства крови, ее компонентов и костного мозга. Мы стремимся донести до жителей Тюмени мысль о том, что донорство костного мозга — это не просто доброе дело, а возможность спасти жизни людей, страдающих от серьезных заболеваний, таких как рак крови и других", — поделилась Мария Ложкина, руководитель проекта "#ДонорFM".