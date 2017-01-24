В Тюменской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

За третью неделю января грипп и ОРВИ диагностировали у 13 688 человек, обратившихся в медучреждения, из них 8 389 — дети. Как отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора, по сравнению с прошлой неделей заболеваемость снизилась на 8 %.
В Тюмени зарегистрировано 9 552 случая ОРВИ и гриппа, что на 11,5% ниже, чем на предыдущей неделе.
Лабораторный мониторинг за циркуляцией респираторных вирусов показал, что среди гриппозных вирусов преобладает тип А Н3N2.
Напомним, на прошлой неделе специалисты отмечали рост заболеваемости после новогоднего затишья.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru