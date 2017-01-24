В Тюменской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

09:15 24 января 2017
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pixabay.com

За третью неделю января грипп и ОРВИ диагностировали у 13 688 человек, обратившихся в медучреждения, из них 8 389 — дети. Как отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора, по сравнению с прошлой неделей заболеваемость снизилась на 8 %.

В Тюмени зарегистрировано 9 552 случая ОРВИ и гриппа, что на 11,5% ниже, чем на предыдущей неделе.

Лабораторный мониторинг за циркуляцией респираторных вирусов показал, что среди гриппозных вирусов преобладает тип А Н3N2.

Напомним, на прошлой неделе специалисты отмечали рост заболеваемости после новогоднего затишья.

Теги: Роспотребнадзор , ОРВИ , грипп
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