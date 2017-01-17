В Тюменской области заболеваемость ОРВИ увеличилась на 27%

В регионе регистрируется сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ. С начала января зафиксировано 14 881 случаев ОРВИ, из них 8 496 заболевших — дети. Как отмечают специалисты регионального управления Роспотребнадзора, за вторую неделю года заболеваемость возросла на 27%.

Большая часть случаев ОРВИ и гриппа приходится на Тюмень, где за минувшую неделю к врачам обратились 10 799 человек, прирост по сравнению с предыдущей неделей составил 20%.

Лабораторный мониторинг за циркуляцией респираторных вирусов показал, что среди гриппозных вирусов преобладает тип А Н3N2.

Напомним, на прошлой неделе специалисты отмечали значительный спад заболеваемости.