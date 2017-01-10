В Тюменской области снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом

Существенный спад заболеваемости отмечается в регионе по сравнению с прошедшим пиковым периодом.

В первую неделю января с признаками ОРВИ в лечебные учреждения обратились 11 688 человек, из них в 67 случаях диагностирован грипп. Сейчас эпидпорог по этим заболеваниям превышен на 1%, хотя неделю назад это значение составляло 73%. На спад вирус пошел по большей части среди взрослого населения — прирост уменьшился на 37%, общее сокращение прироста составило 29%, сообщают в тюменском департаменте здравоохранения.

Медицинские работники отмечают: затишье временное. Заболеваемость снизилась за счет того, что в новогодние праздники люди меньше контактировали в организованных коллективах. Поэтому после выхода тюменцев на учебу и работу стоит ожидать новый подъем, который, однако, уже не станет столь массовым. Специалисты полагают, что пиковый период в Тюменской области уже миновал.