В регионе началась подготовка к весеннему паводку

В Тюменской области необходимо активизировать работу по подготовке подробного плана противопаводковых мероприятий в каждой территории. На это должно уйти не более двух недель. Об этом в рамках совещания с главами муниципалитетов заявил губернатор Владимир Якушев.

"Снежный покров велик, между тем зима продолжается, и снега будет еще больше. Прошлогодняя весенняя ситуация в некоторых районах помнится всем. Муниципальным властям нужно подготовить и проверить защитные сооружения, продумать схему доставки продовольствия, медикаментов и организацию учебного процесса для школьников тех населенных пунктов, дороги к которым затопит", - отметил глава региона.

Контролировать работу будет комиссия под руководством губернатора.

Участники совещания отметили, что главная задача - информирование населения. Жителям населенных пунктов, которые подвержены угрозе подтопления, необходимо быть готовыми к паводку, понимать, как действовать, как защитить свое имущество.

Отдельной темой совещания стал вопрос о подготовке к весеннему паводку в Ишиме и Ишимском районе и строительству водоотводного канала, сообщает пресс-служба губернатора.

"Планируется, что необходимая документация по возведению сооружения будет готова в марте. Мероприятия по расчистке русел рек Мергенька и Карасуль в Ишимском районе выполняются", - сообщил начальник главного управления строительства области Сергей Шустов.