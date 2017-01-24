Тюменские строители перевыполнили план по вводу жилья

В 2016 году в Тюменской области введен 1 млн 684 тыс. кв. м жилья - почти 110% от планового показателя. При этом построено 1 млн. 140 тыс. кв. м многоквартирных домов и 544 тыс. кв. м индивидуального жилья, отметили в пресс-службе губернатора.

Более половины ввода многоквартирных домов в регионе обеспечили Тюменская домостроительная компания (161 тыс. кв. м), ПСК "Дом" (86 тыс. кв. м), ЭНКО-ГРУПП (76 тыс. кв. м), "Меридиан Констракшн" (51 тыс. кв. м), "Завод ЖБИ-3" (45 тыс. кв. м), "Брусника. Тюмень" (44 тыс. кв. м), "Тюменгазстрой" (41 тыс. кв. м), "Партнёр-Строй" (36 тыс. кв. м), "Сибстройсервис" (30 тыс. кв. м), "Жилье-2000" (28 тыс. кв. м).