Путин назвал хорошим проект ЖК в районе аэропорта "Плеханово" в Тюмени

Президент РФ Владимир Путин отметил строительство жилого комплекса в Тюмени при обсуждении инфраструктурного развития страны на встрече с с генеральным директором "ДОМ.РФ" Виталием Мутко.

"По Тюмени хороший проект", - сказал президент, предваряя информацию Мутко.

"Да, этот проект в Тюмени, который мы построили, самый первый, мы его уже ввели. Компания "Страна Девелопмент" строила. Регион попросил у нас – мы землю отдали, регион сам её купил, выдал застройщикам. Мы дали туда инфраструктурный заём, дали проектное финансирование и обеспечили льготную ипотеку. То есть мы, Владимир Владимирович, стали институтом полного цикла", - прокомментировал Мутко.

В Главном управлении строительства региона пояснили, что речь идет о строительстве жилого комплекса в районе аэропорта "Плеханово" в Тюмени, который строится при участии ДОМ.РФ. Проект с использованием механизма инфраструктурных облигаций начали реализовывать в 2021 году. До 2027 года будет построено 380 тысяч квадратных метров жилья. На сегодня таким же образом, с использованием облигаций от ДОМ.РФ ведется второй проект в районе объездной дороги города Тюмени и улицы Московский тракт. Рассчитан он до 2035 года. Будет построено 509 тысяч квадратных метров жилья.