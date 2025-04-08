Дома в Тюмени будут строить рабочие из Индии

Строительная компания "Брусника" привлекла строителей из Индии для выполнения монолитных работ в проекте "Кварталы "На Минской". Привлечение рабочих из дальнего зарубежья – один из способов решения проблемы дефицита кадров и первый для "Брусники" опыт трудоустройства таких специалистов в штат, сообщили в администрации города Тюмени.

Отмечается, что компания получила квоту от Минтруда, при отборе кандидатов сотрудники компании лично проводили собеседование и проверяли их навыки: умение вязать арматуру, читать чертежи и понимание технологических процессов. Важный критерий отбора – это наличие у кандидата опыта работы за рубежом. В бригаду монолитчиков входят рабочие нескольких специальностей: арматурщик, плотник, монтажник, бетонщик, шлифовщик и стропальщик. После этого с успешными кандидатами заключается предварительное соглашение и далее следуют этапы медкомиссии и изучения русского языка. Тем временем компания оформляет все необходимые разрешительные документы для работы.