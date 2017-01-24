Двум остановкам в Тюмени дали новые названия

Автобусная остановка, расположенная в районе дома №17 по улице Лесопарковой, переименована в "Озеро Оброчное". Кроме того, в районе дома №60 по улице Тимофея Чаркова новый остановочный комплекс получил название "ЖК "Звездный городок".

Как отметили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, решение принято в соответствии с порядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах города, утвержденным администрацией Тюмени.