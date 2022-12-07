В Тюмени станет на одну умную остановку больше

При реконструкции дороги на улице Луначарского на участке от улицы Л. Толстого до Коммунистической на новое место была перенесена автобусная остановка "Строительный институт ТИУ". Ее обустроили согласно техническим требованиям.

Вскоре подрядная организация приступит к замене старого павильона на новый. Он будет оборудован Wi-Fi, подсветкой, интерактивными панелями, оповещающими о прибытии автобусов. Работы планируется завершить до 20 декабря. отметили в администрации города.