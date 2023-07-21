Двум остановкам в Тюмени поменяли названия

Наименования существующих автобусных остановок "Школа № 30" (в прямом и обратном направлении), "ПМК 8" и "Автобаза" изменены с присвоением следующих наименований:
- "ул. Мира", расположена на ул. Волгоградской, 20 (в направлении ул. Восстания);
- "ул. Мира", расположена на ул. Мира, 14 (в направлении ул. Калинина);
- "ул. Буровиков", расположена на ул. Щербакова, 168, стр. 2 (в направлении ул. Мелиораторов);
- "ул. Буровиков", расположена на ул. Щербакова, 215 (в направлении ул. Дружбы).
Решение принято в соответствии с Порядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах города Тюмени, утвержденным приказом департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени от 31 октября 2022 года № 45-60-1306/22, сообщает администрация города.
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