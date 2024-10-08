На тюменских остановках появились QR-коды с информацией о прибытии автобусов

Аншлаги с QR-кодами в Тюмени разместили на двух остановочных павильонах: "Газпром" и "ул. Холодильная" (по направлению в центр города). С их помощью всегда можно узнать точное время прибытия транспорта на остановочный пункт. Если такой формат информирования будет удобен жителям, то подобные аншлаги появятся и на других остановках города, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

Чтобы узнать, когда приедет автобус, необходимо навести камеру смартфона на QR-код и перейти по полученной ссылке. На экране откроется расписание маршрутов с данной остановкой и временем прибытия транспорта.

По-прежнему расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.