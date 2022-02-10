В Тюмени продолжат развивать интеллектуальную транспортную систему города

В 2022 году Тюменская область на внедрение интеллектуальных транспортных систем из федерального бюджета получит 190 миллионов рублей, реализованы проекты будут в Тюменской агломерации (на территории города и района).

В регионе ведется работа по трансформации интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Она должна объединить существующие модули с новыми и повысить автоматизацию процессов управления транспортом и дорожной инфраструктурой. Сейчас в Тюменской области готовят технические задания на разработку и внедрение Единой платформы управления. В рамках этой работы будет закуплено 9 "умных" остановок, паркоматы и необходимое программное обеспечение, сообщили в ГУС.

Замначальника ГУС ТО Андрей Чистяков:

В этом году нам предстоит начать внедрение единой платформы управления транспортной системой. Это софт, который объединит в себе и систему мониторинга состояния дорог, и работу общественного транспорта, и светофорное регулирование, и ещё десятки подсистем, чтобы можно было нажатием одной клавиши прогнозировать появление новых маршрутов, настраивать потоки автотранспорта и формировать программу дорожных ремонтов на годы вперёд.

Развитие ИТС в Тюменской агломерации идёт на базе уже действующих подсистем. К ним относится мониторинг передвижения общественного транспорта, благодаря которой пассажиры могут со смартфона наблюдать, где едет нужный автобус, а также автоматизированная система управления дорожным движением, которая контролирует переключение 360 светофоров. Развитие парковочного пространства в центр Тюмени — это также часть внедрения ИТС.

Интеллектуальная транспортная система — это обязательный атрибут "умного города". В России ИТС уже внедряются в 42 регионах. Работа ведется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Ключевая цель ИТС — автоматизация процессов управления дорожным движением, и как результат — повышение безопасности на дорогах.