Тюмень вошла в тройку лидеров Индекса IQ городов России с населением до 1 млн человек

Минстрой России представил результаты третьего Индекса IQ городов. Тюмень - на третьем месте в группе городов с численностью населения от 250 тыс. до 1 млн человек, сообщил глава города Руслан Кухарук в своем Instagram.

Была проанализирована деятельность 203 городов. Каждый из них оценивается по 47 показателям, среди которых умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный транспорт, экономическое состояние и инвестклимат.

В группе городов с населением от 250 тыс. до 1 млн человек первое место занял Белгород (75,75), на втором - Химки (74,60) и третье место у Тюмени (67,01).

По словам Кухарука, в Тюмени планомерно и успешно развиваются различные цифровые платформы, в том числе городское управление, портал "Тюмень – наш дом", интеллектуальный центр городского управления (ЕЦОР), внедряются интеллектуальные транспортные системы – это оборудование, которым оснащаются дороги (светофоры, камеры наблюдения, "умные остановки"), управление общественным транспортом и программное обеспечение, которое объединяет все в единую систему и позволяет ею управлять.

"Я уверен, что все наши проекты и внедряемые программы делают Тюмень максимально открытой, гостеприимной для всех. Главное, что цифровые технологии значительно экономят время и выстраивают комфортную коммуникацию тюменцев", - отметил в своем посте глава города.

Задача Индекса "IQ городов" — не только определить, как в городах проводится цифровая трансформация по основным направлениям городского хозяйства, но и насколько эффективно работают выбранные системы и решения "Умного города".