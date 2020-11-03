В Тюмени появятся две умные остановки от Cбера

Сбербанк и администрация города Тюмени подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых технологий и дорожную карту по реализации совместных проектов. Подписи в документах поставил глава города Тюмени Руслан Кухарук и управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

Ожидается, что уже в текущем году при финансировании Сбера и участии дочерней компании "Сбертелеком" в Тюмени появится две умные остановки. Также на базе городской школы №65 будет реализован проект "Умный офис". Еще в одной из школ города запланирована установка биометрической системы контроля и управления доступом.

"В рамках соглашения планируется внедрять продукты и платформенные решения для развития цифровой инфраструктуры Тюмени. К совместным проектам относится подготовка кадров, развитие образования, муниципального управления и многих других программ", - отметил глава города Руслан Кухарук.

"При подготовке данного документа мы достаточно серьезно проработали все направления, которые необходимы для динамичного развития и повышения конкурентоспособности города. Наша цель – чтобы жители Тюмени пользовались сервисами самого высокого уровня. Уверен, реализация многих пилотных проектов в рамках соглашения позволит улучшить качество жизни многих тюменцев", - подчеркнул управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

Тюмень – один из первых городов региона, приступивших в рамках областного соглашения к работе по развитию цифровизации совместно со Сбербанком. Напомним, что 28 октября Сбербанк в рамках тюменского цифрового форума "Инфотех-2020" заключил соглашение о взаимодействии в сфере цифровых технологий с правительством Тюменской области, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского отделения №8647 ПАО "Сбербанк".

Татьяна Тихонова