Тюмень по итогам 2023 года среди крупных городов России лидирует по IQ

Индекс "IQ городов" оценивается в рамках проекта "Умный город" в четырех категориях – крупнейшие, крупные и большие города, а также административные центры. Лидерами в каждой категории по итогам 2023 года стали Москва, Тюмень, Южно-Сахалинск и Черкушинский городской округ.

Итога расчета Индекса цифровизации городского хозяйства "IQ городов" по результатам 2023 года подвели в Перми на пленарном заседании V Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов "Умный город".

"Умный город – это концепция, направленная на повышение качества жизни наших граждан. Она затрагивает все аспекты городского развития – от транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства до социальной сферы, и экологии. Оценить уровень цифровизации городского хозяйства и эффективность внедрения решений "Умного города", а также выявить перспективные направления дальнейшего развития современных городов позволяет индекс IQ. В этом году он рассчитан для 235 городов. Лидерами в каждой категории стали Москва, Тюмень, Южно-Сахалинск и Черкушинский городской округ. Отмечу, что по сравнению с базовым 2018 годом, уровень цифровизации российских городов вырос на 55%", – рассказал Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что в городах России все чаще применяются цифровые технологии. О необходимости их использования в строительстве и жилищно-коммунальной сфере говорил президент на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума:

Умные технологии действительно помогают значительно сократить сроки и стоимость проектов, поэтому цифровой трансформации отрасли уделяем большое внимание. Ежегодно с 2020 года определяем индекс "IQ городов". Оцениваем работу интеллектуальных систем тепло-, водо- и газоснабжения, датчиков контроля качества воздуха и других показателей. Все эти высокотехнологичные процессы направлены на создание эффективной системы управления городской инфраструктурой, а также комфортных и безопасных условий для жизни россиян. По итогам расчета индекса его среднее значение достигло 61 балла из 120 возможных, что на 11% выше, чем в 2022 году.

Ведомственный проект "Умный город" реализуется Минстроем России с 2018 года в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и программы "Цифровая экономика". Цель – повышение конкурентоспособности российских городов, создание эффективной системы управления городским хозяйством и обеспечение безопасных и комфортных условий для жизни горожан. По итогам шести лет более 230 городов России стали участниками проекта, успешно внедрив современную цифровую инфраструктуру.