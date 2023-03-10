В тюмени перенесут автобусную остановку из-за строительства перехода у ЖК "Колумб"

Для строительства надземного пешеходного перехода у ЖК "Колумб" на 80 метров перенесут автобусную остановку "ул. Кремлёвская", сообщает ГУС ТО.

"Подрядная организация приступила к обустройству строительной площадки надземного пешеходного перехода на Обходе Тюмени. Первым делом специалисты перенесут остановочный комплекс "ул. Кремлёвская", который попадает в зону строительства. Временная остановка будет перемещена на 80 метров в сторону ул. Ямской", - отмечается в сообщении.

Новый надземный переход будет располагаться напротив дома №14 по улице Первооткрывателей, его планируется построить до конца 2023 года.