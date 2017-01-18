Тюмень за день: 18 января

В ходе реконструкции тюменский аэропорт увеличился в четыре раза
Торжественное открытие реконструированного аэровокзального комплекса "Рощино" состоялось 17 января. По мнению губернатора Тюменской области Владимира Якушева, обновление аэропорта поможет улучшить инвестиционный климат и даст новый импульс развитию экономики региона.
В почтовых отделениях появится электронная очередь
Массовое внедрение системы электронных очередей в почтовых отделениях России стартовало в декабре прошлого года. В течение 2017 года обслуживать посетителей в порядке электронной очереди начнут в семнадцати отделениях Почты России Тюмени и на центральных почтах Ишима и Тобольска.
Молодежная администрация Тюмени объявила дополнительный набор
Молодые и активные тюменцы могут стать участниками проекта "Молодежная администрация Тюмени". Заявки принимаются до 6 февраля на электронную почту: molodezhadm72@yandex.ru.
Софинансирование поможет улучшить качество федеральных дорог региона
Тюменской области удалось продвинуться в решении ряда насущных проблем дорожной инфраструктуры, объединив федеральные и региональные усилия и возможности. Такое мнение высказал министр транспорта РФ Максим Соколов на рабочей встрече с губернатором Владимиром Якушевым. Мероприятие состоялось во вторник, после открытия аэропорта "Рощино".
"Тараскуль" приглашает тюменцев на крещенские купания
Крещенские купания в Центре реабилитации "Тараскуль" пройдут 19 января. Окунуться и набрать освященной воды все желающие смогут с 8:00 до 17:00. Праздничный день начнется водосвятным молебном с крестным ходом от храма в Честь Иконы Божьей матери Живоносный источник, расположенного на территории здравницы, к озеру М. Тараскуль, где состоится освящение воды.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru