В ходе реконструкции тюменский аэропорт увеличился в четыре раза

Фото Сергея Русанова, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1442004542490857

Торжественное открытие реконструированного аэровокзального комплекса "Рощино" состоялось 17 января. По мнению губернатора Тюменской области Владимира Якушева, обновление аэропорта поможет улучшить инвестиционный климат и даст новый импульс развитию экономики региона.

"Теперь жители и гости нашего региона смогут в более комфортных условиях совершать свои поездки, экономя время", - отметил Якушев.

В улучшении качества услуг тюменского аэропорта заинтересованы и жители северных округов. Реконструкция аэропорта осуществлялась на условиях софинансирования Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, пятьдесят на пятьдесят. Губернатор округа Дмитрий Кобылкин обратил внимание, что аэропорт стал базой для авиакомпании "Ямал". "Кроме того, на юге области проживает большое количество ямальцев, учится молодежь округа. Для них Тюмень стала родным городом, которому необходимо развиваться и дальше", - добавил он.

Губернатор Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова подчеркнула, что десятую часть годового объема перевозок Рощино формируют югорчане: "Мы заинтересованы в том, чтобы наши жители получили качественные услуги и аэропорт Рощино соответствует всем требованиям. Это хорошее дело для хороших людей".

Фото Сергея Русанова, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1442004542490857

В церемонии открытия Рощино приняли участие полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов и президент корпорации АЕОН Роман Троценко.

Фото: https://www.facebook.com/trust72/photos/pb.1020299147994151.-2207520000.1484716046./1416434751713920/?type=3

Как сообщает пресс-служба губернатора, реконструкция аэропорта Рощино началась в 2012 году и продолжалась в два этапа. Первый этап - строительство инженерной инфраструктуры – завершился в 2014 году, а второй - реконструкция самого здания аэровокзала, привокзальной площади и перрона - закончили в декабре прошлого года. Площадь нового аэровокзала увеличилась более чем в четыре раза и составила свыше 27 тысяч квадратных метров. Пропускная способность увеличилась вдвое, и насчитывает 600 пассажиров в час. Расширены зоны ожидания, пограничного и таможенного контроля, возросло количество стоек регистрации, организована отдельная трансфертная зона для пересадки пассажиров с рейса на рейс, работают пять телескопических трапов для посадки пассажиров в самолет.

Дополнительно проведен капитальный ремонт искусственной взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек. Аэропорт стал первым в России, принимающим самолеты с использованием спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС. В настоящее время разрабатывается проектная документация по реконструкции еще одной взлетно-посадочной полосы, что позволит сократить число уходов на запасной аэродром при неблагоприятных погодных условиях.