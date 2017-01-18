Молодежная администрация Тюмени объявила дополнительный набор

Молодые и активные тюменцы могут стать участниками проекта "Молодежная администрация Тюмени". Заявки принимаются до 6 февраля на электронную почту: molodezhadm72@yandex.ru.

Как отметили в городском департаменте по спорту и молодежной политике, проект рассчитан на молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет, имеющих собственные идеи, направленные на улучшение качества жизни в городе, и желающих реализовать их совместно с администрацией города.

"Молодежная администрация" начала работу в 2015 году по направлениям - спорт, культура, молодежная политика. В 2017 году появится еще одно – предпринимательство. Курируют работу молодых активистов городские чиновники.

В 2016 году членами "Молодежной администрации" стали 86 человек. Ребятам удалось реализовать 12 соцпроектов: "повышение качества дорожного движения города Тюмени", #МЫВШКОЛЕ, "Собачий дворик", "Правда жизни" и другие.