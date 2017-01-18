В почтовых отделениях появится электронная очередь

12:00 18 января 2017
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Фото: пресс-служба Почты России

Массовое внедрение системы электронных очередей в почтовых отделениях России стартовало в декабре прошлого года. В течение 2017 года обслуживать посетителей в порядке электронной очереди начнут в семнадцати отделениях Почты России Тюмени и на центральных почтах Ишима и Тобольска.

Первыми электронными очередями оборудуют отделения почтовой связи с наиболее интенсивным трафиком, где более трех окон приема посетителей.

"Внедрение электронных очередей - только один из элементов изменения формата обслуживания в почтовых отделениях. Новая система сокращает время обслуживания посетителей и дает объективный контроль за результатом работы каждого оператора", — отметила руководитель департамента проектных решений по развитию сети Почты России Алла Бондаренко.

Отметим, сейчас в Тюмени работают более пятидесяти почтовых отделений.

Теги: почта , Почта России , очереди
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