В почтовых отделениях появится электронная очередь

Фото: пресс-служба Почты России

Массовое внедрение системы электронных очередей в почтовых отделениях России стартовало в декабре прошлого года. В течение 2017 года обслуживать посетителей в порядке электронной очереди начнут в семнадцати отделениях Почты России Тюмени и на центральных почтах Ишима и Тобольска.

Первыми электронными очередями оборудуют отделения почтовой связи с наиболее интенсивным трафиком, где более трех окон приема посетителей.

"Внедрение электронных очередей - только один из элементов изменения формата обслуживания в почтовых отделениях. Новая система сокращает время обслуживания посетителей и дает объективный контроль за результатом работы каждого оператора", — отметила руководитель департамента проектных решений по развитию сети Почты России Алла Бондаренко.

Отметим, сейчас в Тюмени работают более пятидесяти почтовых отделений.