"Тараскуль" приглашает тюменцев на крещенские купания

Крещенские купания в Центре реабилитации "Тараскуль" пройдут 19 января. Окунуться и набрать освященной воды все желающие смогут с 8:00 до 17:00. Праздничный день начнется водосвятным молебном с крестным ходом от храма в Честь Иконы Божьей матери Живоносный источник, расположенного на территории здравницы, к озеру М. Тараскуль, где состоится освящение воды.

"Купель оборудована безопасным подходом и спуском, теплыми павильонами для переодевания. После ледяной воды можно согреться горячим чаем или посидеть в дружеской компании за чашечкой кофе с ароматной свежей выпечкой в бистро центра. У купели будет дежурить медицинская бригада. Вход на территорию здравницы в этот день для всех гостей бесплатный", - сообщает редактор ЦР "Тараскуль" Евгения Тимонина. - Древний обряд в особой атмосфере зимнего леса, тихого озера, сверкающего безупречно белоснежным убранством, чистейшего воздуха, подарит ощущение обновления, возрождения к новой жизни и оставит приятные воспоминания!"

Напомним, центр реабилитации "Тараскуль" находится в 22 км от Тюмени по Червишевскому тракту.