Софинансирование поможет улучшить качество федеральных дорог региона

Тюменской области удалось продвинуться в решении ряда насущных проблем дорожной инфраструктуры, объединив федеральные и региональные усилия и возможности. Такое мнение высказал министр транспорта РФ Максим Соколов на рабочей встрече с губернатором Владимиром Якушевым. Мероприятие состоялось во вторник, после открытия аэропорта "Рощино".

Владимир Якушев подчеркнул, что благодаря взаимодействию региона и министерства транспорта РФ за последние два года выполнен большой объем работ по приведению в нормативное состояние федеральных трасс из Тюмени в направлении Омска, Кургана и Ханты-Мансийска.

"На текущий год также запланированы работы, которые позволят улучшить ситуацию практически на всех проблемных участках трасс Тюмень-Ханты-Мансийск и Тюмень-Омск, где регистрировалось большое количество ДТП. Завершив все мероприятия, мы получим совершенно другое качество этих дорог", - высказал мнение губернатор.

Максим Соколов отметил, что по итогам 2016 года показатель нормативного состояния федеральных дорог в регионе вырос с 35-40% до 70-75%. "Работа будет продолжена, в том числе в рамках нового проекта "Безопасные качественные дороги", в который вошел регион. Он также предусматривает объединение ресурсов и возможностей регионального и федерального уровней. Только так сообща и при тесном взаимодействии можно решать важные для страны задачи и реализовывать амбициозные проекты", - подчеркнул министр транспорта РФ.