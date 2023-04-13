Тюменская область за год обновит шесть мостов

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На региональных дорогах Тюменской области в 2023 году обновят шесть мостов, два из них по нацпроекту.

Сейчас идёт реконструкция моста через р. Кололуй на автомобильной дороге Ялуторовск-Ярково. Подрядная организация демонтировала старые конструкции и ведёт строительство опор моста.

"Этот мост является частью региональной опорной сети дорог. По нему идёт транзит транспорта на север. Мониторинг показал высокий износ конструкций. Планируем до конца года реконструкцию завершить. Пока движение организовано по временному объезду", - прокомментировал начальник отдела мостовых сооружений УАД Алексей Филатов.

Всего на региональных дорогах Тюменской области реконструируют четыре моста, из них три — в Ялуторовском районе и один — в Казанском.

В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в этом году отремонтируют мост через реку Ишим в Ишиме и путепровод на ТКАД в районе Плеханова. Работы на них планируется начать в мае.