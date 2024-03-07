В Тюмени отремотируют 3 км дороги на улице Профсоюзной

По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" предстоящим летом в Тюмени планируют отремонтировать дороги к медучреждениям на нескольких улицах, самым протяженным будет участок на Профсоюзной между улицами 50 Лет Октября и Дружбы, где прежде ежегодно выполняли ямочный ремонт.

"Длина участка составляет 3 километра, также он самый многополосный из тех, что предстоит привести в нормативное состояние в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Специалисты обновят дорожное полотно площадью порядка 90 тысяч квадратных метров. На участке от улицы 50 лет Октября до улицы Дружбы – очень интенсивный трафик движения автомобилей, и почти каждый сезон здесь проводился ямочный ремонт. В связи с этим поступали и обращения от горожан, которые указывали на необходимость обновления асфальтобетонного покрытия", – пояснил консультант комитета текущего содержания улично-дорожной сети департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Павел Тихомиров.

Данный участок дороги ведет к отделениям Перинатального центра Тюмени – самому крупному в Уральском федеральном округе России учреждению материнства и детства. Здесь же поблизости располагается Областная инфекционная клиническая больница. Также по этой дороге можно добраться до городской поликлиники № 8, что расположена в районе жилого района Ватутина.

В районе Дома Обороны ремонт подлежат два участка. По улице Льва Толстого от Пролетарской до Луначарского дорога ведет в сторону женской консультации, что относится к поликлинике № 3. И еще один объект – улица Барнаульская, что ведет к Медицинскому городу. В рамках ремонта на объектах подрядчики выполнят фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, уложат новое полотно, установят дорожные знаки, нанесут разметку, смонтируют искусственные неровности в соответствии с проектом организации дорожного движения.